الجيش التركي يواصل عمليات اصطياد الألغام البحرية

تواصل القوات البحرية التركية عملياتها لرصد وتفكيك الألغام البحرية المنفلتة في البحر الأسود على خلفية الحرب الروسية-الأوكرانية.

وذكرت مصادر في وزارة الدفاع أن القوات البحرية أجرت في هذا الصدد 3 آلاف و917 ساعة إبحار و1131 ساعة طيران.

وتستخدم القوات البحرية التركية طائرات وسفن دوريات وسفنا مخصصة لاصطياد الألغام في البحر وسط تدابير مكثفة وواسعة النطاق.

وكانت تركيا أصدرت إخطاراً في 18 مارس/آذار الماضي، عقب ظهور خطر الألغام البحرية مع اندلاع الحرب الروسية-الأوكرانية.

وتشارك فرق من قوات الدفاع تحت الماء (SAS) التركية في عمليات تفكيك الألغام المذكورة، ونجحت منذ 28 مارس بتفكيك 4 ألغام.

وأكّدت المصادر العسكرية أن أنشطة المراقبة في البحر الأسود تجري بالتنسيق مع مركزي العمليات البحرية الرومانية والبلغارية.

وفي نهاية مارس/ آذار 2022، أعلنت الأمم المتحدة ردًا على سؤال للأناضول أن الألغام البحرية في المياه الدولية تشكل مصدر قلق بالغ.

وقالت المنظمة: "نتابع التطورات (الحرب)، وأي نوع من الألغام في المياه الدولية مقلق للغاية لا سيما فيما يتعلق بتأثيرها على النقل الدولي".