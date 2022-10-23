الرئيس التركي يشارك في ملتقى شبابي بولاية دياربكر

شارك الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، في ملتقى شبابي نظمه حزب العدالة والتنمية في ولاية دياربكر جنوب شرقي تركيا.

وقال أردوغان في كلمته، بفعالية "صوتي الأول لأردوغان، صوتي الأول لحزب العدالة والتنمية"، إن "الشباب سيلعبون دوراً كبيراً في بناء مستقبل تركيا".

وسرد أردوغان، عدداً من المشاريع التنموية والحيوية التي افتتحها اليوم في ولاية دياربكر، متمنيا أن تعود تلك المشاريع بالنفع والفائدة على سكان الولاية.

وأكد الرئيس التركي، خلال الفعالية التي جرت في مركز "سيزائي قره قوج" للثقافة والمؤتمرات، أن حكومته وقوات الجيش التركي ستواصلان مكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي الذي عاث فساداً في مناطق جنوب شرق تركيا لسنوات عديدة.

وفيما يخص السياسة الخارجية لحكومته، قال أردوغان إن "تركيا حققت نجاحات دبلوماسية كبيرة خلال السنوات الأخيرة"، مبينا أن "اتفاقية إسطنبول لشحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية تعتبر واحدة من أبرز تلك النجاحات".

وفي وقت سابق الأحد، التقى أردوغان الأمهات المعتصمات أمام مقر "حزب الشعوب الديمقراطي" المتهم بدعم الإرهاب في ولاية "ديار بكر"، وذلك على هامش زيارته، إلى الولاية، للمشاركة في حفل افتتاح مجموعة من المشاريع الخدمية والتنموية، وأعلن خلاله أن "سجن ديار بكر"، سيتحول إلى صرح ثقافي وفني.