السلطات التركية تضبط 1043 قطعة سلاح لإرهابيين شمالي العراق

قامت وزارة الدفاع التركية بضبط 1043 قطعة سلاح لإرهابيي "بي كي كي" في منطقة عمليات "المخلب-القفل" شمالي العراق منذ 17 أبريل/نيسان الماضي.

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان لها أن عملية "المخلب-القفل" منذ انطلاقها قبل 6 أشهر أوقعت ضربات موجعة بالإرهابيين شمالي العراق.

وأفاد البيان أن من بين الأسلحة التي تم ضبطها، صاروخي إيغلا (SA-18)أرض جو محمول على الكتف، و40 قذيفة مضادة للدروع، و36 قذيفة هاون، و106 قاذفة آر بي جي، و22 قاذفة قنابل، و50 رشاش دوشكا، و31 بندقية قنص "زاغروس" و85 رشاش بي كي سي و519 بندقية كلاشينكوف، و79 بندقية إم-16 و73 بندقية قنص من طراز دراغونوف.

وأطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في يوم 18 أبريل/ نيسان في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.