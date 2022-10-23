تركيا تضبط متهما بالإرهاب حاول الهرب إلى اليونان

ألقت السلطات التركية القبض على شخص يشتبه في انتمائه إلى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، بولاية أدرنة، الأربعاء، خلال محاولته التسلل إلى اليونان.

وأفادت مصادر أإن قوات الدرك ألقت القبض على المشتبه به في منطقة عسكرية محظورة من الدرجة الأولى بولاية أدرنة شمال غربي تركيا.

وأوضحت المصادر أن قوات الدرك أوقفت الشخص الذي كان يحاول الهرب إلى اليونان ثم أحالته إلى القصر العدلي في أدرنة.

بدورها قررت محكمة صلح جزاء في القصر العدلي حبس المشتبه به بعد إدلائه بإفادته أمام النيابة العامة.

و"بي كي كي" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.