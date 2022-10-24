أردوغان: رؤية "مئوية تركيا" ستكون أعظم تراث للأجيال القادمة

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن رؤية "مئوية تركيا" التي سيتم بناؤها على أساس إنجازات البلاد وحضارتها، "ستكون أعظم تراث للأجيال القادمة".

جاء ذلك في خطاب ألقاه الاثنين، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة التركية في المجمع الرئاسي التركي بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أردوغان أن حكومته "تعمل دون كلل أو ملل من أجل رفع تركيا إلى مصاف الدول الكبرى في العالم".

وكان أردوغان صرح في وقت سابق، إن القرن الحادي والعشرين سيكون "مئوية تركيا"، من خلال الانجازات التي تقوم بها الحكومة التركية في كافة القطاعات والمجالات.

وأضاف أن شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، سيكون حافلا بالزيارات الخارجية، مبينا أنه سيشارك في قمة زعماء منظمة الدول التركية ومن ثم في قمة زعماء مجموعة العشرين في إندونيسيا.

وعلى الصعيد الداخلي، انتقد الرئيس أردوغان الجهات التي اتهمت القوات المسلحة التركية بأنها استخدمت الأسلحة الكيميائية خلال عمليات مكافحة الإرهاب.

وأوضح أردوغان أن "القضاء التركي بدأ باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الأشخاص الذين يروّجون هذه المزاعم الباطلة".