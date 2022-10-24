الاستخبارات التركية تحيّد مسؤول كتيبة التخريب في تنظيم بي كي كي في سوريا

نفذت الاستخبارات التركية عملية في منطقة الشدادي بمحافظة الحسكة شمالي سوريا تمكنت خلالها من تحييد المدعو أيوب ياقوت، القيادي في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي.

وبحسب معلومات حصلت عليها الأناضول الإثنين، من مصادر أمنية تركية، أن ياقوت الملقب بـ"آميد دورشين" كان مسؤول كتيبة التخريب في التنظيم.

وأضافت المصادر أن الإرهابي انضم للتنظيم عام 2010، ثم التحق بفرقة الجبل عام 2013، وشارك في أنشطة إرهابية في كل من تركيا وسوريا.

وبعد عام 2020، أصبح ياقوت مسؤولا عن كتيبة التخريب التي نفذت عمليات قصف وتخريب ضد القوات المسلحة التركية في منطقة عملية "نبع السلام".