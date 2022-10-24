رئيس البرلمان التركي يشارك في قمة "منصة القرم" البرلمانية في زغرب

يشارك رئيس البرلمان التركي، مصطفى شنطوب، في القمة البرلمانية الأولى لمنصة القرم المنعقدة في العاصمة الكرواتية زغرب التي وصلها اليوم.

وكان في استقبال الوفد التركي برئاسة شنطوب، في مطار زغرب الدولي، سفير أنقرة ، ياووز سليم قيران.

كما شارك في استقبال شنطوب بالمطار، طلاب قسم التركيات في كلية الفلسفة بجامعة زغرب.

ويرافق شنطوب في زيارته برلمانيون وأعضاء في حزب العدالة والتنمية.

**منصة القرم

أطلقت أوكرانيا منصة القرم العام المنصرم كمنبر دولي للتضامن والتنسيق في إطار جهودها لزيادة الضغط الدولي على روسيا ومنع ارتكابها مزيدا من الانتهاكات في شبه الجزيرة، ولضمان استعادة القرم.

وبدأت منصة القرم أعمالها رسميا مع القمة الافتتاحية التي عقدت في كييف في 23 أغسطس/آب 2021، ووقعت الدول الـ 46 المشاركة في القمة على إعلان منصة القرم المشترك.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، عقب استفتاء من جانب واحد أجري في مارس/آذار 2014.