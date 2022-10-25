أقار: وزير الدفاع الإسرائيلي سيزور أنقرة الخميس

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أقار أنه سيلتقي نظيره الإسرائيلي بيني غانتس الذي سيزور أنقرة الخميس المقبل.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها أقار، أمس الاثنين، بعد اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأضاف أقار أن زيارة غانتس ستكون الأولى من نوعها بهذا المستوى، منذ سنوات.

وأوضح أنهم سيقومون بتقييم الوضع العام، مردفا: "سياساتنا وآراؤنا واضحة. الجمهورية التركية دولة تمارس سياسة شفافة للغاية، هذا ما سنوضحهم لهم".

واستطرد: "سنرى ما الذي ستجلبه لنا المرحلة القادمة وفق المستجدات".

وفيما يخص اتفاق شحن الحبوب الأوكرانية، أشار أقار إلى أنه سينتهي في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، مؤكداً أنهم يدعمون تمديد الاتفاق.

وأفاد بأنهم يبذلون جهوداً لبحث سبل تصدير الحبوب المتراكمة في الموانئ الروسية أيضا.