السفارة التركية في إسلام أباد تنظم مؤتمراً لمناقشة العلاقات التركية الباكستانية

بالتعاون بين السفارة التركية في إسلام أباد والجامعة الوطنية الباكستانية للغات الحديثة، ينظم في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، الثلاثاء، مؤتمر لمناقشة العلاقات القائمة مع تركيا منذ 75 عاما.

ويشارك في المؤتمر، السكرتير السابق لوزارة الخارجية الباكستانية سهيل محمود، وسفير تركيا في إسلام أباد محمد باتشاجي، وممثل جمهورية شمال قبرص التركية السفير ديلشاد شينول، وسفراء أذربيجان وقرغيزيا وإندونيسيا، وممثلو المؤسسات والشركات التركية في البلاد، وأكاديميون وخبراء في مجالات متعددة والعديد من الطلاب.

وفي كلمة له في المؤتمر، قال محمود إن تركيا وباكستان شريكتان لا يمكنهما الاستغناء عن بعضهما.

من جانبه، أشار سفير أنقرة لدى إسلام أباد، إلى متانة العلاقات القائمة بين تركيا وباكستان.

وأضاف: "رغم أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بدأت عام 1947، إلا أن الروابط بينهما تمتد لمئات السنين".

وفي تصريح للأناضول بعد حضوره المؤتمر، قال السفير التركي إن علاقات أنقرة وإسلام أباد جيدة للغاية.

وأوضح أن البلدين يدعمان بعضهما في المحافل الدولية والإقليمية ويقف كل منهما إلى جانب الآخر في أوقات الشدة، مشيرا في هذا السياق إلى المساعدات التي أرسلتها تركيا إلى باكستان خلال كارثة الفيضانات التي شهدتها مؤخرا.