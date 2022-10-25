بدعم تركي.. تسليم 4300 وحدة سكنية لضحايا الحرب بإدلب السورية

قام الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية "ديتيب" بالتعاون مع وقف الديانة التركي بتسليم 4300 وحدة من مشروع "منازل الخير" للنازحين في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وذكر ديتيب في بيان، الثلاثاء، أنه تم الانتهاء من بناء 4300 من أصل 6 آلاف منزل وجرى تسليمها في إطار مشروع "منازل الخير"، من أجل دعم عائلات ضحايا الحرب الذين يعيشون في خيام في ظروف الشتاء القاسية.

وقال نائب رئيس الاتحاد الإسلامي التركي للشؤون الدينية عبد الرحمن أتاصوي، إن أعمال بناء المنازل الـ 1700 المتبقية مستمرة موضحا أنه سيتم بناء المرافق الاجتماعية كالمدارس والمساجد في منطقة المشروع.

وتبلغ مساحة المساكن 38 مترا مربعا، وتتكون من غرفتين ومطبخ وحمام ومرحاض.

ويقوم مشروع منازل الخير على إنشاء وحدات سكنية مبنية من الخرسانة، مقاومة لكافة الظروف الجوية، وتوفر للأسر السورية أجواء أكثر راحة ونظافة ورفاهية سواء في الصيف أو الشتاء.