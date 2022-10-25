هيئة الصناعات الدفاعية التركية: بلادنا بين 10 دول تصنع سفنها الحربية بنفسها

قال رئيس هيئة الصناعات الدفاعية التابعة للرئاسة التركية، إسماعيل دمير، إن بلاده إحدى 10 دول في العالم قادرة على بناء سفنها الحربية بنفسها.

جاء ذلك الثلاثاء في كلمة في افتتاح معرض "ساها إكسبو 2022" لصناعات الدفاع والطيران والفضاء، في إسطنبول.

ونوه دمير أن معرض "ساها إكسبو" قطع شوطا هاما في طريقه لأن يصبح أحد أبرز معارض الصناعات الدفاعية حول العالم.

ولفت إلى أن قطاع الصناعات الدفاعية في تركيا شهد تحولا كبيرا في ظل قيادة الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح أن صادرات القطاع سجلت رقما قياسيا في 2021 بواقع 3 مليارات و224 مليون دولارا.

وأعرب عن أمله بتجاوز حجم الصادرات 4 مليارات بحلول نهاية العام الجاري.

ولفت دمير إلى أن تركيا باتت في مصاف 10 دول في العالم قادرة على تصميم وبناء سفنها الحربية بنفسها.

كما نوه أنها إحدى الدول الثلاثة الأولى في صناعة الطائرات المسيرة التقليدية والمسلحة والهجومية.

ويشارك في المعرض 750 شركة محلية و250 أجنبية من 57 دولة، في ظل إقبال من الزوار المحليين والأجانب.

ويستمر المعرض لغاية 28 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وسيكون مفتوحا للمواطنين في اليوم الأخير فقط، ممن تتجاوز أعمارهم الثامنة عشرة.

ويهدف المعرض لجذب 30 ألف زائر من أصحاب الاختصاص في القطاع.