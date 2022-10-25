وفد فنلندي يجري مباحثات مع مسؤولين بوزارة العدل التركية

انطلقت في العاصمة التركية أنقرة، الثلاثاء، مباحثات بين مسؤولين في وزارة العدل، ووفد فنلندي.

وذكرت وكالة الأناضول، أن فنلندا التي أبرمت مذكرة تفاهم ثلاثية مع تركيا برفقة السويد، على هامش قمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" في مدريد، أرسلت وفداً إلى أنقرة لإجراء مباحثات مع المسؤولين الأتراك.

ويترأس الاجتماع من الجانب التركي، قاسم جيجاك المدير العام للعلاقات الخارجية والاتحاد الأوروبي لدى وزارة العدل.

يشار إلى أن تركيا وقعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد في 28 يونيو/ حزيران الماضي.

وفي إطار المذكرة جرى تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/ آب الماضي بمدينة فانتا الفنلندية.