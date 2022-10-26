الأمين العام لحلف الناتو يزور تركيا قريباً للقاء أردوغان

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، أنه سيزور تركيا قريباً للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي بمقر الناتو، الأربعاء، حيث أعرب عن امتنانه جراء التعاون بين تركيا والسويد لتنفيذ مذكرة التفاهم المشتركة، المبرمة من أجل عضوية السويد في الناتو.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون صرح مؤخرا أنه سيلتقي أردوغان قريبا.

وأضاف: "أنا أيضاً سأزور تركيا قريباً من أجل مقابلة أردوغان".

وفيما يخص الحرب الروسية الأوكرانية، أوضح أنه لن يطلق تكهنات حول مدى استمرار الحرب في أوكرانيا، مشدداً على استمرار وقوف الحلف إلى جانب كييف مهما طالت الحرب.

جدير بالذكر أن تركيا وقعت مع السويد وفنلندا مذكرة ثلاثية بخصوص مكافحة الإرهاب، في قمة الناتو بالعاصمة الإسبانية مدريد، في 28 يونيو/ حزيران الماضي.

وفي إطار المذكرة تم تشكيل آلية مشتركة دائمة عقدت أول اجتماعاتها في 26 أغسطس/ آب الماضي بمدينة فانتا الفنلندية.