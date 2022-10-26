تركيا ترحب بانطلاق مفاوضات السلام الإثيوبية

أعلنت تركيا، الأربعاء، عن ترحيبها بانطلاق مفاوضات السلام الإثيوبية، بين الحكومة والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي.

وقالت وزارة الخارجية التركية في بيان، إنها ترحب بانطلاق المفاوضات السلام بين الجانبين في جنوب إفريقيا، أمس الثلاثاء.

وأعربت عن أملها في أن تصبح المفاوضات المنعقدة بقيادة الاتحاد الإفريقي وسيلة لوقف الاشتباكات بشكل دائم.

كما أكدت على استعداد تركيا لتقديم شتى أنواع الدعم إلى إثيوبيا الصديقة والشقيقة، شعبًا وحكومة، من أجل إحلال السلام والاستقرار في البلاد.

وتأتي المفاوضات عقب إعلان القوات الإثيوبية والقوات المتحالفة معها من إريتريا سيطرتهما على بعض المناطق في إقليم تيغراي، خلال الأيام القليلة الماضية.

ومنذ 4 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 تتجدد الاشتباكات في إقليم تيغراي بين الجيش الفيدرالي والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بغرض فرض السيطرة عليه.