رئيس وزراء السويد يتعهد بتنفيذ مذكرة التفاهم مع تركيا

أعلن رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون، أن حكومته ستنفذ مذكرة التفاهم الثلاثية المبرمة بين تركيا وفنلندا والسويد بشأن عضوية البلدين الأخيرين في حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وفي تغريدة نشرها عبر تويتر، مساء الأربعاء، قال كريستيرسون إنه أجرى اتصالاً هاتفياً بنّاءً مع الرئيس أردوغان.

وأكد كريستيرسون أنه ينتظر بفارغ الصبر إجراء زيارة إلى أنقرة قريباً.

ولفت إلى أن حكومته ستنفذ المذكرة الثلاثية المبرمة بين تركيا وفنلندا والسويد بشأن عضوية الناتو.

وبحسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، قدم أردوغان خلال اتصال هاتفي التهاني لكريستيرسون بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في السويد.

وأكد أردوغان أن حكومته مستعدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع نظيرتها السويدية في كافة المجالات.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.