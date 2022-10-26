وزيرة خارجية غانا: ندرك مدى الحاجة للتعاون مع تركيا

صرحت وزيرة خارجية غانا، شيرلي أيوركور بوتشوي ، أن بلادها تدرك مدى الحاجة إلى التعاون مع تركيا في مجالات جديدة مثل النفط والغاز، والدفاع ، والسلام والأمن، وإدارة النفايات ، والزراعة ، والتصنيع ، والتكنولوجيا.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو في العاصمة أكرا.

وأضافت أن العلاقات الثنائية بين غانا وتركيا شهدت نموا بشكل تدريجي على مر السنين لتتحول إلى تعاون متبادل في مختلف المجالات مثل التعليم والدفاع.

وأشارت إلى إجراء زيارات مختلفة رفيعة المستوى بين تركيا وغانا ، ما أسهم في تعزيز علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين على المستويين الثنائي والمتعدد الأطراف.

أكدت بوتشوي أن غانا لا تزال المكان الأكثر جاذبية للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا، ودعت رجال الأعمال الأتراك إلى الشراكة مع نظرائهم الغانيين للاستفادة من السوق الكبير للقارة الإفريقية التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة.

وأثنت بوتشوي على تركيا لتعاونها مع الأمم المتحدة في التوسط في اتفاقية تصدير ملايين الأطنان من الحبوب ومنتجات زراعية أخرى من ميناء أوديسا الأوكراني منذ 1 أغسطس/ أب الماضي عقب الحرب الروسية - الأوكرانية.

ذكّرت الوزيرة الغانية الصحفيين باستخدام اسم "تركيا" بالصيغة التركية، بدلاً من الصيغة الانكليزية موضحة بالقول: "لقد تغير اسم تركيا، لذلك يجب علينا جميعًا قبوله، وعلى الصحافيين أن ينتبهوا إلى ذلك".