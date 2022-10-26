وزير الدفاع أقار يستقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية وزير الدفاع

استقبل وزير الدفاع خلوصي أقار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء، في إسطنبول على هامش معرض الصناعات الدفاعية والطيران.

وتناول الجانبان قضايا دفاعية وأمنية، في مقدمتها التعاون في مجالي التدريب العسكري والصناعات الدفاعية.

وأكد أقار في اللقاء أن "هدف تركيا يتمثل في المساهمة في تشكيل ليبيا التي تعيش بسلام واستقرار وتضمن وحدة ترابها ووحدتها السياسية وذلك وفق فهم ليبيا لليبيين".

وشدد على إصرار تركيا على مواصلة أنشطة التدريب والمساعدة والاستشارات العسكرية لدعم الأشقاء الليبيين، مبينًا أن "تركيا ليست قوة أجنبية في ليبيا".

وحضر اللقاء رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر، وقائد القوات الجوية أتيلا غولان.

من جانبه، ذكر بيان صادر عن حكومة الوحدة الوطنية الليبية، أن الدبيبة وقع بصفته وزيرا للدفاع اليوم اتفاقيتين للتعاون العسكري مع وزير الدفاع التركي خلوصي أكار.

وقالت الحكومة الليبية إن "الاتفاقية الأولى تنص على رفع كفاءة قدرات الطيران الحربي في ليبيا بالاستعانة بالخبرات التركية في هذا المجال".

أما الاتفاقية الثانية، بحسب البيان الليبي، فتضمنت "بروتوكولات تنفيذية للاتفاقية الأمنية الموقعة من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني عام 2019".

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وقعت تركيا مع حكومة الوفاق الليبية السابقة مذكرة تفاهم تتعلق بالتعاون الأمني والعسكري.