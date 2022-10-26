وزير الدفاع البريطاني يقرّ بتفوق المسيّرات التركية

أقر وزير الدفاع البريطاني بن والاس بتفوق المسيرات التركية، وأبدى إعجابه بها ومدى فعاليتها على الأرض قائلا: "الطائرات بدون طيار التركية عامل يغيّر قواعد اللعبة في الحروب الحديثة".

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين، الأربعاء، خلال زيارته جناح شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، برفقة مديرها العام خلوق بيرقدار، ضمن فعاليات معرض "الصناعات الدفاعية والطيران" المقام في إسطنبول.

وأشار وزير الدفاع البريطاني بن والاس أنهم يجرون كشفا في إطار الاستثمارات للجيش البريطاني، مضيفا: "نستثمر في قواتنا المسلحة عبر الدروس المستفادة من أوكرانيا، وبالتأكيد فإن مسيرات بيرقدار تي بي 2 التي رأينا تصميمها الجديد هنا قد غيّرت قواعد اللعبة في الحروب الحديثة".

وأردف: "سننفق 23 مليار جنيه إسترليني ونحدث جيشنا على مدار السنوات العشر القادمة، كما سنستثمر في قواتنا الجوية، وسنرى ماذا سيحدث".

وليست هذه المرة الأولى التي يشيد فيها الوزير البريطاني بالطائرات التركية المسيرة.

ومسيرات "بيرقدار تي بي 2" من إنتاج شركة "بايكار" التركية، وهي شركة تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتعد أحد مصنعي الطائرات غير المأهولة القلائل في العالم.

وتعتبر طائرات بيرقدار من أفضل الطائرات التكتيكية المسيرة عالميا، وتساهم بشكل كبير في تزويد قوات حرس الحدود التركي بالمعلومات الفورية اللازمة.

وتُستخدم الطائرة "بيرقدار تي بي 2" حاليا من قبل الجيش وقوات حرس الحدود والأمن وجهاز الاستخبارات في تركيا، إلى جانب استخدامها في بلدان أخرى مثل أذربيجان، وقطر، وأوكرانيا، وبولندا.