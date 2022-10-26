شارك الرئيس رجب طيب أردوغان في مراسم وضع حجر الأساس لأكبر مشروع سكني في تاريخ تركيا، في منطقة "سنجان" بالعاصمة أنقرة.

وفي كلمة ألقاها قال أردوغان: "في الحملة الأخيرة التي أطلقناها نرفع عدد المساكن التي نقدمها للمواطنين عبر مؤسسة الإسكان إلى مليونين".

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي كشف أردوغان عن أكبر مشروع سكني في تاريخ الجمهورية التركية.

وتهدف الحكومة لبناء 500 ألف وحدة سكنية و250 ألف أرض صالحة للإعمار و50 ألف مكان عمل في جميع الولايات، في فترة لا تتجاوز عام 2028.

وأوضح أن عدد المساكن التي أنشأتها مؤسسة الإسكان حتى وصول حزب "العدالة والتنمية" (الحاكم) إلى السلطة في 2002، كان 43 ألفا.

وتابع: "رفعنا هذا العدد إلى أكثر من مليون و170 ألف"، وأوضح أن عدد المواطنين المتقدمين إلى مشروع الإسكان المذكور، اقترب من 8 ملايين شخص.