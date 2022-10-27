أردوغان يبحث مع رئيس الوزراء السويدي تعزيز العلاقات الثنائية

أجرى رئيس الوزراء السويدي أولف كريستيرسون اتصالا هاتفيا مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتم التباحث في العلاقات الثنائية.

جرى الاتصال أمس الأربعاء، حسب بيان نشرته دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وقدم أردوغان تهانيه لكريستيرسون بمناسبة توليه رئاسة الوزراء في السويد.

وتطرق إلى رسالة بعث بها كريستيرسون إليه في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، معربًا عن ترحيبه باستضافة الأخيرة في أنقرة.

وأكد أردوغان أن حكومته مستعدة لتعزيز العلاقات الثنائية مع نظيرتها السويدية في كافة المجالات.

ولفت إلى أنه تابع تصريحات كريستيرسون حيال التزامه بمذكرة التفاهم الثلاثية المبرمة بين تركيا والسويد وفنلندا.

وأوضح أن المذكرة الثلاثية -التي تخص عضوية السويد وفنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو)- ستكون بمثابة مرشد للمرحلة القادمة.

وشدّد على أنه "من المصلحة المشتركة ألا تكون عضوية السويد في الناتو، وعلاقاتها الثنائية مع تركيا، رهينة للتنظيمات الإرهابية".

وفي وقت سابق، قال أردوغان إن "رئيس الوزراء السويدي الجديد طلب موعدا للقائنا وأوعزت بإعطائه موعدا، سنناقش معه هذه الأمور (تسليم الإرهابيين)".

وأشار أردوغان إلى أن لقاءه مع رئيس الوزراء السويدي سيشكل فرصة لاختبار مصداقية الأخير في التعامل مع ملف الإرهابيين.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في "الناتو"، تعهدا فيها بالتعاون التام مع أنقرة بمكافحة التنظيمات الإرهابية.