استشهاد جندي تركي متأثراً بإصابته في اشتباكات شمالي العراق

استشهد جندي تركي متأثرا بإصابته في اشتباكات وقعت مع إرهابيي تنظيم "بي كي كي" في منطقة عملية "المخلب- القفل".

وذكرت وزارة الدفاع التركية في بيان، الخميس، أن الجندي "فايم بوزقورت" من المشاة بالقوات المسلحة، استشهد بعد إصابته بمنطقة عملية "المخلب -القفل"، يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأعربت الوزارة في البيان عن تعازيها للشعب التركي باستشهاد الجندي بوزقورت.

وترحم وزير الدفاع خلوصي أقار على روح الشهيد، معرباً عن عزائه لذويه وللشعب التركي.

وفي 18 أبريل/ نيسان أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.