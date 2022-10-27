السعودية تنظم استقبالا خاصا لوزير الخزانة التركي والوفد المرافق له

نظم وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح، استقبالاً خاصاً على شرف وزير الخزانة والمالية التركي نور الدين نباتي، والوفد المرافق له.

جاء ذلك على هامش اليوم الثاني من مؤتمر "مبادرة مستقبل الاستثمار" السادس المنعقد في العاصمة الرياض بين 25-27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وشارك مستثمرون ورجال أعمال رفيعو المستوى من المملكة العربية السعودية في الاستقبال الذي أقامه الوزير للوفد التركي فقط.

من جهته أكد الفالح أن رجال الأعمال السعوديين سيقومون باستثمارات في تركيا ضمن مجالات مختلفة مثل التكنولوجيا والعقارات والطاقة.

وفي سلسلة تغريدات نشرها عبر تويتر، تحدث نباتي عن الاستقبال الذي أقامه وزير الاستثمار السعودي على شرف الوفد التركي.

وأعرب نباتي عن سعادته لانعقاد اللقاءات الثنائية في أجواء ودية، مقدماً شكره لممثلي عالم الأعمال بالسعودية، خاصة الوزير الفالح، على كرم الضيافة.

وحول لقائه الثنائي مع الفالح، قال نباتي إنهما اتفقا على الخطوات الرامية لتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي للحفاظ على الزخم المكتسب بفضل قنوات الحوار الفعال.

وعلى هامش المؤتمر، التقى الوزير نباتي برئيس شركة ألستوم للنقل والطاقة بمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط ووسط آسيا أندرو ديليون، ورئيس شركة العامرية للاستثمار العقاري بندر محمد العامري، والمدير التنفيذي لشركة فرانكلين تمبلتون، جينيفر جونسون.