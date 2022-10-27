تركيا ترحب باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل

رحبت تركيا، الخميس، بالاتفاقية، التي وقعت اليوم، بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية بين الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، "نرحب باتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة اليوم (27 أكتوبر/ تشرين الأول) نتيجة المحادثات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل".

وأعربت الوزارة عن تمنياتها بأن تسهم الاتفاقية في إحلال السلام والاستقرار بمنطقة شرق البحر المتوسط التي تواجه في الوقت الراهن العديد من التحديات، مشيرة إلى أن الاتفاقية تنص على نموذج التشغيل المشترك وتقاسم الإيرادات لبعض مناطق تراخيص الهيدروكربون على الجرف القاري للجانبين من قبل طرف ثالث.

واعتبرت أن هذا النموذج الذي له أمثلة مشابهة أخرى في العالم، يمكن أن يشكّل مثالاً إيجابياً للمنطقة وخصوصا للقبارصة الأتراك والروم.

ولفتت إلى أن جمهورية شمال قبرص التركة اقترحت في يوليو/ تموز الماضي، على الجانب الرومي التعاون للتشغيل المشترك لموارد الجزيرة الطبيعية من خلال تحديد نسب التشارك العادلة لتلك الإيرادات، وبما لا يخل بالحقوق الحالية لشركات النفط العالمية، وعرضت عليه تأسيس لجنة مشتركة لهذا الغرض.

وقالت: "تواصل تركيا دعم مقترحات التعاون في مجال النفط والغاز التي قدمتها جمهورية شمال قبرص التركية في 2011 و2012 و2019 و2022".

كما أشارت الخارجية إلى اقتراح تركيا في 2020 تنظيم مؤتمر لشرق البحر المتوسط لمناقشة هذه المسائل على طاولة الحوار.

وصباح اليوم الخميس، وقع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، نص اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين الجانبين، دون حضور مراسم التوقيع.

وخاض لبنان وإسرائيل مفاوضات غير مباشرة استمرت عامين بوساطة أمريكية حول ترسيم الحدود في منطقة غنية بالنفط والغاز الطبيعي بالبحر المتوسط تبلغ مساحتها 860 كم مربعا.