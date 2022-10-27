تشاوش أوغلو: زيارتي إلى بنين لتطوير العلاقات الثنائية

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن زيارته الحالية إلى بنين تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية القائمة وتطويرها أكثر مستقبلاً.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الخميس، مع وزير خارجية بنين أوريلين أغبينونسي في العاصمة بورتو نوفو، التي يجري إليها زيارة رسمية.

وأوضح تشاوش أوغلو أن تركيا فتحت سفارتها في بنين عام 2014، وأن الزيارات الرسمية المتبادلة مستمرة بين الجانبين.

وأضاف: "هذه لن تكون الزيارة الأخيرة ستكون هناك زيارات متبادلة بيننا، وسنشهد لقاءات بين العديد من الوزراء لدى كلا البلدين وسنعمل على تطوير علاقاتنا الثنائية".

ورداً على سؤال حول احتمال إجراء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان زيارة إلى بنين، قال تشاوش أوغلو: "تحدثت مع نظيري في هذا الخصوص واتفقنا على ترتيب زيارات متبادلة لزعيمي البلدين في أقرب وقت ممكن".

وأضاف: "الرئيس أردوغان يأتي في مقدمة الزعماء الذين زاروا القارة الإفريقية، وحتى الآن زار نحو 35 دولة إفريقية وآمل أن يزور بنين أيضا".

وأردف وزير الخارجية التركي: "محبة بلادي للقارة الإفريقية ودولها، لا تظهر كلامياً فقط بل من خلال الفعاليات والأنشطة تجاه هذه البقعة الجغرافية".