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وزير الداخلية التركي يتفقد الجدار الحدودي مع إيران

وكالة الأناضول للأنباء
وان
نشر في 27.10.2022 16:33
آخر تحديث في 27.10.2022 16:41
وزير الداخلية سليمان صويلو في الوسط يتفقد جدار الحماية والخندق على الحدود التركية الإيرانية في فان. الأناضول وزير الداخلية سليمان صويلو (في الوسط ) يتفقد جدار الحماية والخندق على الحدود التركية الإيرانية في فان. (الأناضول)

قام وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بزيارة تفقدية إلى مشروع الجدار الحدودي مع إيران اليوم الخميس.

ورافق الوزير صويلو إلى ولاية وان، كل من نائبه إسمايل جاتاكلي، ومفوض شؤون التوسع وسياسة الجوار بالاتحاد الأوروبي أوليفر فارهيلي، ورئيس بعثة الاتحاد الأوروبي إلى تركيا السفير نيكولاس ماير لاندروت.

وأجرى صويلو والوفد المرافق له جولة تفقدية عبر المروحية لكل من مشروع الجدار والخندق والطريق الأمني، فضلا عن منطقة جبل تندورك التي تم تطهيرها من الإرهاب.

وتلقى صويلو خلال الجولة إحاطة حول المشروع من والي وان أوظان بالجي، وعدد من المسؤولين المحليين.

وزار صويلو بعد الجولة، قاعدة "كورو دره" الحدودية، وتحدث إلى الجنود هناك، ومن ثم توجه إلى بوابة "قابي كوي" الحدودية، حيث التقى المسؤولين.

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