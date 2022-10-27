وزير الدفاع الإسرائيلي يزور ضريح أتاتورك في أنقرة

قام وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الخميس، بزيارة ضريح مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك في العاصمة أنقرة.

ووقف غانتس دقيقة صمت إجلالا لروح أتاتورك بعد وضعه إكليلا من الزهور على الضريح.

وتوجه غانتس بعد ذلك إلى برج الميثاق الوطني، ووقع على الدفتر الخاص للضريح قائلا "يشرفني بكل فخر أن أبدأ زيارتي التاريخية إلى تركيا بإحياء ذكرى بطل الجمهورية، قبيل الذكرى الـ 99 لعيد الجمهورية".

وأردف "ولأجل ذكراه العزيزة، دعونا نعمل معا لتحقيق السلام والازدهار في أوطاننا ومنطقتنا والعالم".

ويقع الضريح في العاصمة أنقرة وصمم من قبل المعماريين أمين أونات وأحمد أورهان أردا، الذين تغلّب تصميمهم على 48 اشتراك آخر من عدة دول، في مسابقة قادتها الحكومة التركية في 1941.