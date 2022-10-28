أردوغان ينشر مقطع فيديو لمقصات الافتتاحات الرئاسية

قام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنشر مقطع فيديو يتناول المقصات التي استخدمها في قص شرائط افتتاحات المشاريع خلال الأعوام الـ 20 الأخيرة.

وتضمن الفيديو مشاهد من أكبر مجموعة في العالم لمقصات الافتتاح لدى الرئاسة التركية، ويبلغ عددها أكثر من 1200 مقص.

وقال أردوغان في رسالته المرفقة مع الفيديو الذي نشره في تويتر: "نحن نمارس السياسة لإنتاج المعالم ولخدمة شعبنا".

وأكد أن حكومته عازمة على صعود القمة في مسيرة خدمتها للشعب عبر حملة "عصر تركيا" التي يعتزم الإعلان عنها الجمعة.

ويأتي الفيديو في إطار سلسلة تعدها دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية للتعريف بحملة "عصر تركيا".

وقال رئيس دائرة الاتصال فخر الدين ألطون تعليقاً على الفيديو، إن سياسة الرئيس أردوغان القائمة على تأسيس المعالم وتقديم الخدمة، سوف تزداد عمقاً خلال "قرن تركيا".