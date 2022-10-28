السفارة التركية في الدوحة تحتفل بالذكرى 99 لتأسيس الجمهورية

نظمت سفارة أنقرة في العاصمة القطرية الدوحة، الخميس، احتفالا بمناسبة الذكرى الـ 99 لتأسيس الجمهورية التركية.

وأقيم الاحتفال في مقر إقامة السفير التركي بالدوحة مصطفى كوكصو، وحضره عدد من وزراء قطر وحشد من سفراء الدول العربية والأجنبية، إلى جانب عدد من الملحقين العسكريين العرب والأجانب ورجال أعمال وإعلاميين في قطر، حسب مراسل الأناضول.

وقال كوكصو في كلمة له بالمناسبة: "نحتفل اليوم بعيد الجمهورية التركية بمشاعر ملؤها الفخر والاعتزاز، لما لهذا اليوم من رمزية مهمة في التاريخ التركي، فقد خاض شعبنا سنوات من النضال الوطني من أجل البقاء بعد احتلال أجزاء واسعة من أراضيه بعد الحرب العالمية الأولى".

وأضاف: "منذ ذلك اليوم قبل 99 عاما، خضعت تركيا لإصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة وبعيدة المدى، رسخت لمكانتها بين الدول الديمقراطية والحديثة في العالم".

وأردف: "على هذا النهج تواصل تركيا تقدمها بقيادة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان والذي يؤكد دائما اعتزازه بهذا الإرث ويواصل قيادة بلادنا للوصول إلى أهدافها لعام 2023، لنمنح الأجيال القادمة الفرصة لتحقيق رؤيتهم لعامي 2053 و2071".

وتابع: "نحن بدورنا عازمون كل العزم على تحديث دولتنا، ورعاية مصالح شعبنا، ولن نفرط في إرث الأجداد الذين بذلوا كل غالٍ ونفيس، لننعم بالأمن والرخاء والحرية التي نعيشها اليوم".

وعن علاقة أنقرة بالدوحة قال كوكصو إنها "تكتسب أهمية استثنائية، ويمكنني القول بكل ما تعنيه الكلمة أن تركيا وقطر حليفان استراتيجيان، يجمعهما تحالف صادق ومتين، قوامه الاحترام المتبادل ورعاية المصالح المشتركة والوقوف مع الحق، ولطالما كنا سويا كتفا إلى كتف، في العسر واليسر، والرخاء والشدة".

وأضاف: "نحن سعداء بهذا المستوى المتميز، وملتزمون بالحفاظ على الزخم الحالي وتعزيزه في جميع المجالات، ضمن رؤية استراتيجية طويلة الأجل، لتكتسب علاقاتنا مزيدا من القوة عاما بعد آخر".

وتابع كوكصو: "كما نترقب العام المقبل ذكرى مرور خمسين عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين تركيا وقطر".

وفيما يتعلق باستضافة قطر لكأس العالم قال السفير التركي: "لا يفوتني في هذا المقام أن أشدد على أهمية الحدث الأكبر الذي ننتظره جميعاً، والذي وصفه سمو الأمير (الشيخ تميم بن حمد آل ثاني) بأنه ليس حدثا رياضيا فقط، بل هو مناسبة إنسانية كبرى".

وأكمل كوكصو: "نحن على ثقة كاملة، أن قطر ستمنح العالم أفضل نسخة مونديالية لكأس العالم لكرة القدم، ونشعر بالفخر لها كأول دولة مسلمة تنظم هذا الحدث الرياضي الكبير".

وزاد: "أؤكد هنا أن فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان أعطى تعليماته الواضحة بوضع كافة إمكانياتنا تحت تصرف أشقائنا في قطر لضمان نجاح استضافة المونديال"، مشيرا إلى أنه "من المقرر أن يحضر فخامة الرئيس بنفسه افتتاح المونديال في 20 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل".

وأمس الأربعاء، نظمت السفارة التركية في الدوحة مسيرة بالمشاعل ضمن فعاليات أخرى مرتقبة بمناسبة اقتراب الاحتفال بعيد الجمهورية التركية الـ 99 في 29 أكتوبر/ تشرين الأول.