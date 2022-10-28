العدالة والتنمية يتطلع إلى قرن من الزمان برؤية جديدة وقوية

بعزة وفخر، وبينما تحيي تركيا الذكرى المئوية الأولى ليوم الجمهورية الذي تمكنت خلاله القوات التركية من طرد اليونانيين من الأناضول، في خطوتها الأولى لتأسيس الجمهورية الحديثة.



ومن المقرر أن يكشف حزب العدالة والتنمية الحاكم عن سلسلة من البرامج والمشاريع والأهداف التي من شأنها "تحديد القرن المقبل"، قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2023.

ويستعد الحزب الذي ساهم بانعاش قطاعات عديدة خلال فترة حكمه التي استمرت نحو 20 عاماً، منها قطاع النقل والرعاية الصحية، والبيئة وقطاع الصناعة، للإعلان عن رؤيته الجديدة للقرن الثاني لجمهورية البلاد تحت شعار "قرن من الزمن" خلال فعالية كبيرة ستقام في مجمع أنقرة الرياضي بالعاصمة التركية يوم غد.

ويصف مؤيدي الحزب، البرنامج الجديد بأنه "التصميم المستقبلي للبلاد"، مضيفين أنه شهادة على "رؤية واضحة لبناء تركيا عظيمة وقوية".

وسيكون رجب طيب أردوغان رئيس حزب العدالة والتنمية، والذي يقود حاليا الجمهورية التركية، المتحدث الوحيد في الحفل، الذي سيستضيف شخصيات بارزة من شرائح المجتمع المختلفة.

وسابقاً صرح أردوغان قائلاً: "نحن نستعد لاستقبال الذكرى المئوية لجمهوريتنا التي تتجاوز مجرد الاحتفال، تماما كما قادنا أمتنا لتحقيق أهدافنا لعام 2023، بدأنا الآن في بناء رؤيتنا لعام 2053.

دعوة المعارضة

جنباً إلى جنب مع حزب الحركة القومية (MHP) وحزب الاتحاد العظيم (BBP) ، وشركاء حزب العدالة والتنمية في تحالف الشعب، دعا الحزب 11 حزباً معارضاً بما في ذلك حزب الشعب الجمهوري المعارض الرئيسي (CHP) والحزب الجيد (IP) للمشاركة في الاحتفالات.

ووفقاً لمصادر مطلعة، لا يوجد بروتوكول خاص خلال الاحتفالية، حيث سيجلس المشاركون والضيوف المنتظمون جنباً إلى جنب، ولكن سيتم تخصيص منطقة حصرية فقط لرؤساء الأحزاب السياسية المدعوة.

شعار حصري

وشارك حزب العدالة والتنمية شعار رؤيته "قرن من تركيا" في 22 أكتوبر الحالي، المستوحى من شعار الرئاسة الحالية، ويزين الشعار 16 نجماً في هلال يرمز إلى العناصر الأساسية للتاريخ التركي القديم بينما نجم وحيد أكبر ، وهو جزء لا يتجزأ من العلم التركي الرسمي، والذي يمثل الإرث المشترك.

ويوجد أيضاً محيط دائري في الشعار لتمثيل الجانب العالمي ويشير الـ100 شعاع الشمس المتوهج من الهلال إلى الجمهورية.

ويشكل الظل الحصري للذهب انطباعا بأن قرن تركيا "يشرق مثل الشمس في جميع أنحاء العالم".

ومن المقرر أن تجري تركيا انتخابات على مستوى البلاد في يونيو 2023، وسيختار الناخبون الرئيس وكذلك أعضاء البرلمان البالغ عددهم 600.

ويتم انتخاب الرئيس والمشرعين البرلمانيين لفترة تمتد إلى خمس سنوات.



وتاريخ تأسيس الجمهورية التركية يعود للتاسع والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول من عام 1923، ومرت البلاد بالعديد من الأحداث المفصلية في الطريق نحو إعلان الجمهورية، من بينها تأسيس مجلس الأمة الكبير بتاريخ 23 أبريل/نيسان عام 1920.