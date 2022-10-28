في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية الزوار يتوافدون إلى أنقرة للاحتفال بـ "قرن تركيا"

بدأ الضيوف والمدعوون بالتوافد إلى مجمع أنقرة الرياضي، لحضور فعالية "قرن تركيا" التي يقيمها حزب العدالة والتنمية الحاكم بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية وتمهيد الطريق لمستقبلها.

وتجمع الآلاف من أعضاء الحزب أمام مركز أنقرة الرياضي منذ الساعات الأولى من الصباح، ومع وصول العديد من الشخصيات المدعوة والضيوف من خارج أنقرة إلى الحدث، تمكن أعضاء حزب العدالة والتنمية المشاركين من شق طريقهم بصعوبة وسط الهتافات الحماسية الملتهبة.

ومن المقرر أن يُعرَض الحدث على شاشات عملاقة أقيمت خارج المجمع، إضافةً إلى منصات منفصلة للضيوف وأعضاء الحزب والمعوقين والصحفيين والمحللين السياسيين الموجودة في قاعة الاحتفال.

هذا وقد اتخذت تدابير أمنية واسعة النطاق تم التخطيط لها مسبقاً داخل مجمع أنقرة الرياضي وفي محيطه، حيث عّين ضباط شرطة من جميع وحدات قسم شرطة أنقرة لحماية هذا الحدث.

ويصف كوادر حزب العدالة والتنمية البرنامج الجديد بأنه "تصميم مستقبلي للبلاد" و"شهادة على رؤية بناء تركيا عظيمة وقوية معاً".

وسيلقي الرئيس رجب طيب أردوغان وهو أيضاً رئيس حزب العدالة والتنمية، كلمةً في الحفل الذي يستضيف مجموعة واسعة من الضيوف، بما في ذلك شخصيات بارزة من كافة شرائح المجتمع.

وفي تعليق سابق على هذه المناسبة العظيمة قال أردوغان: "نحن نستعد لاستقبال الذكرى المئوية لجمهوريتنا من خلال قرن تركيا الذي يتجاوز مجرد الاحتفال بالذكرى السنوية. وكما قدنا أمتنا لتحقيق أهدافنا لعام 2023، بدأنا الآن في بناء رؤيتنا لعام 2053 بالاعتماد على هذا المفهوم".