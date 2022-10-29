أردوغان: نتوج عيد الجمهورية الـ99 بافتتاح مصنع سيارة توغ الكهربائية

أعرب الرئيس رجب طيب أردوغان عن سعادته بأن يكون عيد تأسيس الجمهورية التركية مناسبة لافتتاح مصنع توغ للسيارات الكهربائية.

كتب الرئيس ذلك على الدفتر الخاص بالزائرين لضريح مصطفى كمال أتاتورك الذي زاره برفقة كبار قادة ومسؤولي البلاد حيث وضع إكليلا من الزهور على ضريح مؤسس الجمهورية.

وكتب أردوغان في تدوينته: "عزيزي أتاتورك، نحتفل اليوم بالذكرى السنوية التاسعة والتسعين لجمهوريتنا، التي أنشأناها بعد نضال ملحمي قاس تحت قيادتكم، نحن نعمل جاهدين لنجعل جمهوريتنا التي أوكلتها لنا أنتم وشهداؤنا الأبرار صامدة إلى الأبد".

وأضاف: "يسعدنا أن نتوج هذا اليوم التاريخي بافتتاح مصنع توغ أول سيارة كهربائية محلية في بلادنا، وسنواصل كفاحنا بحزم لجعل القرن الحالي قرن تركيا ولتحقيق أحلام أمتنا دون مبالاة بالعقبات، فلترقد روحك بسلام، ومبارك عيد جمهورتنا".

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.