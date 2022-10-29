العالم يهنئ الرئيس أردوغان بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية الـ99

أرسل زعماء دول العالم برقيات تهنئة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان؛ وذلك بمناسبة الذكرى الـ99 لتأسيس الجمهورية التركية.

فقد بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، برقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية.

كما أرسل سلطان عُمان هيثم بن طارق آل سعيد، رسالة تهنئة للرئيس التركي "تضمنت خالص تهاني وصادق تمنيات جلالتِه له بوافر الصحة والهناء وللشعب التركي الصديق اِطراد التقـدم والازدهار".

من جهته أعرب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح في برقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان "عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية، وللجمهورية التركية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار".

وفي برقية مماثلة، ضمّن ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح خالص تهانيه للرئيس التركي بمناسبة العيد الوطني لبلاده، كما بعث الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي برقية تهنئة إلى الرئيس رجب طيب أردوغان بالمناسبة ذاتها، بحسب وكالة الأنباء الكويتية.



من جانبه، هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات نظيره التركي بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية؛ وذلك في برقية خاصة، كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي برقية تهنئة مماثلة إلى أردوغان.

بدوره، بعث العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، برقية تهنئة إلى الرئيس التركي، أعرب فيها "عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية تركيا الصديق بالمزيد من التقدم والازدهار".

العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنأ الرئيس أردوغان بعيد الجمهورية ببرقية أعرب فيها "عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب الجمهورية التركية الشقيق اطراد التقدم والازدهار".

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس التركي، هنأ فيها حكومة وشعب تركيا بمنا سبة ذكرى تأسيس جمهورية بلادهم.

أوروبيا، هنأت وزارة الخارجية اليونانية، السبت، الحكومة التركية في تغريدة عبر تويتر: "نهنئ حكومة تركيا وشعبها بمناسبة عيد الجمهورية"، وأرفقت التغريدة بصورة للعلم التركي.

وهنأ الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بإرساله برقية تهنئة بعثها الرئيس الأذربيجاني إلى نظيره التركي.

وأشار علييف إلى أن تركيا تقع ضمن الدول الأكثر تقدما بما حققته من إنجازات مهمة في المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية وغيرها، موضحا أن تركيا اكتسبت مكانة عالية على المستوى الدولي.

وأكد علييف أن العلاقات بين أذربيجان وتركيا المبنية على الصداقة والأخوة لا مثيل لها في العالم اليوم.

كما هنأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تركيا، برسالة باللغة التركية ونشر زيلينسكي رسالة التهنئة عبر حسابه على تويتر.

وجاء في الرسالة :"أهنئ تركيا والرئيس أردوغان بمناسبة الذكرى الـ99 لإعلان الجمهورية، أتمنى للشعب التركي الصديق السلام والرفاهية والازدهار. أعتقد أن جهودنا المشتركة ستعيد السلام والأمن والاستقرار إلى منطقة البحر الأسود".

وتحتفل تركيا بعيد الجمهورية، في 29 أكتوبر من كل عام، وهو ذكرى إعلان استقلال الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.