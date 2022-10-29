رئيس البرلمان التركي يهنئ الشعب بمناسبة الذكرى الـ99 لتأسيس الجمهورية

تقدم رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بالتهنئة للشعب التركي بمناسبة الذكرى الـ99 لتأسيس الجمهورية.

وقال رئيس البرلمان التركي في رسالة، السبت: "إن الجمهورية هي تجسيد للسيادة الوطنية إلى جانب الديمقراطية".

وأضاف :"اكتسب نموذج تركيا القوية والمستقلة تمامًا وفهمنا لتركيا القوية الضامن للسلام والاستقرار قوة وتصميمًا أكبر مع مرور كل يوم".

وقدم شنطوب تهانيه كافة المواطنين الأتراك داخل تركيا وخارجها بمناسبة عيد الجمهورية.

وترحم على أرواح الشهداء الأتراك، وعبر عن شكره وامتنانه لهم ولجميع المحاربين القدامى الذين قدموا لهم الوطن أمانة.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.