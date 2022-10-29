القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

رئيس البرلمان التركي يهنئ الشعب بمناسبة الذكرى الـ99 لتأسيس الجمهورية

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 29.10.2022 11:40
IHA (IHA)

تقدم رئيس البرلمان مصطفى شنطوب بالتهنئة للشعب التركي بمناسبة الذكرى الـ99 لتأسيس الجمهورية.

وقال رئيس البرلمان التركي في رسالة، السبت: "إن الجمهورية هي تجسيد للسيادة الوطنية إلى جانب الديمقراطية".

وأضاف :"اكتسب نموذج تركيا القوية والمستقلة تمامًا وفهمنا لتركيا القوية الضامن للسلام والاستقرار قوة وتصميمًا أكبر مع مرور كل يوم".

وقدم شنطوب تهانيه كافة المواطنين الأتراك داخل تركيا وخارجها بمناسبة عيد الجمهورية.

وترحم على أرواح الشهداء الأتراك، وعبر عن شكره وامتنانه لهم ولجميع المحاربين القدامى الذين قدموا لهم الوطن أمانة.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مصطفى كمال أتاتورك عام 1923.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنهم يسعون لتشكيل حزام سلام ورخاء في محيط...
مختارات