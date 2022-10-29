قالن يبحث مع مستشار الأمن القومي البريطاني قضايا ثنائية وإقليمية

أجرى متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن اتصالا هاتفيا مع مستشار الأمن القومي البريطاني تيم بارو، وبحث معه قضايا ثنائية وإقليمية، وفق ما ذكر مكتب متحدث الرئاسة، في بيان الجمعة.

وأضاف البيان أن الجانبين بحثا العلاقات السياسية والاقتصادية بين تركيا وبريطانيا، والتعاون في مجال الصناعات الدفاعية.

كما ناقشا مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، وانضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو"، وقضايا إقليمية.

وأشار البيان إلى أن قالن وبارو أعربا عن ارتياحهما لمواصلة تركيا وبريطانيا بصفتهما شريكين استراتيجيين وحليفين تحت مظلة الناتو، التعاون في مختلف المجالات ولا سيما الصناعات الدفاعية.

وأوضح أن الجانبين شددا على دور تركيا في الناتو، وحاجة الحلفاء إلى العمل بانسجام وتضامن ضد المخاطر الأمنية المشتركة والتحديات الجديدة وجميع التهديدات الإرهابية.

كما أكد الطرفان ضرورة إيفاء السويد وفنلندا بالتزاماتهما الواردة في مذكرة التفاهم الثلاثية، وأن تركيا تتابع عن كثب كافة الخطوات المتخذة في هذا الشأن.

وأواخر يونيو/ حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا مذكرة تفاهم ثلاثية حول عضوية البلدين الأخيرين في حلف الناتو، على هامش قمة التكتل في العاصمة الإسبانية مدريد، تعهد فيها البلدان بالتعاون التام مع أنقرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية.

وأعرب قالن وبارو عن قلقهما من تعميق أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، وتعليق مفاوضات الهدنة، وأكدا أن إطالة أمد هذه الحرب يمكن أن تلحق ضررا خطيرا بالسلام والاستقرار العالميين.

وشددا كذلك على أهمية كافة الجهود الدبلوماسية لتقليل تكلفة الحرب على المنحى الاقتصادي العالمي والطاقة والأمن الغذائي وغيرها من المجالات.

وأكد قالن وبارو ضرورة إتاحة المجال أمام الدبلوماسية وإحياء المفاوضات، بهدف التوصل إلى حل يقوم على أساس سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها.