أردوغان: نعمل لجعل تركيا في قمة الخدمات الصحية الدولية بعلامة Health Türkiye

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان في أول تصريح له بعد تعليق روسيا العمل باتفاق اسطنبول لنقل الحبوب، أنّ تركيا ستواصل جهودها في خدمة الإنسانية رغم تردد روسيا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الاثنين، في "مؤتمر الطب في العالم التركي" بنسخته الثامنة بتنظيم منظمة الدول التركية في إسطنبول.

وعزا الرئيس التركي تردد روسيا في الالتزام باتفاق الحبوب إلى عدم توفير التسهيلات التجارية لها على غرار التسهيلات الممنوحة لأوكرانيا.

وقال الرئيس: "تمكننا نسبيًا من تقليل الأزمة الغذائية بتقديم 9.3 ملايين طن من القمح الأوكراني للعالم" في إشارة إلى اتفاقية إسطنبول للحبوب.

من جانب آخر، أكد الرئيس أردوغان أن الحكومة تعمل لجعل البلاد في قمة الخدمات الصحية الدولية عبر علامة Health Türkiye.

وأوضح أردوغان أن 89 بالمئة من الأدوية التي يستهلكها المواطنون الأتراك يتم توفيرها عبر إنتاجها محليا.

وأضاف: "نهدف للوصول ببلدنا إلى قمة الخدمات الصحية الدولية بعلامة Health Türkiye وذلك في إطار رؤية القرن التركي".