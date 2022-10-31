أقار: ننتظر من موسكو إعادة النظر في قرار تعليق مبادرة شحن الحبوب

قال وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، إن بلاده تنتظر من روسيا إعادة النظر في قرار تعليق "مبادرة إسطنبول شحن الحبوب"، مؤكداً أن مبادرة شحن الحبوب هو نشاط إنساني بحت، يجب فصله عن ظروف الصراع.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه، الاثنين، مع نظيره الروسي سيرغي شويغو، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية.

وأوضح البيان أن أقار شدد خلال الاتصال الهاتفي على أهمية اتفاق إسطنبول لشحن الحبوب الأوكرانية إلى الأسواق العالمية.

وأبلغ أقار نظيره الروسي بأن استمرار مبادرة الحبوب التي ساهمت بشكل كبير في حل أزمة الغذاء العالمية، أظهرت أن جميع المشاكل يمكن حلها من خلال التعاون والحوار، بحسب البيان.

ولفت وزير الدفاع التركي إلى أن مبادرة شحن الحبوب هو نشاط إنساني بحت، يجب فصله عن ظروف الصراع، مؤكداً أن تركيا ستواصل القيام بدورها في ضمان السلام بالمنطقة وتقديم المساعدات الإنسانية على جميع المستويات.

والسبت، أعلنت روسيا تعليق مشاركتها في اتفاق الحبوب مع أوكرانيا، على خلفية استهداف أسطولها في البحر الأسود، وطلبت اجتماعاً طارئاً لمجلس الأمن الدولي، الاثنين المقبل، لمناقشة الأمر، وفق وكالة أسوشييتد برس.

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.