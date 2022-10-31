الرئيس التركي يدين "بشدة" هجوم مقديشو الإرهابي

أدان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو السبت الماضي، وأدى إلى مقتل 100 وإصابة نحو 300 آخرين في آخر حصيلة معلنة من الحكومة الصومالية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمد، الاثنين، بحسب بيان صادر عن رئاسة دائرة الاتصال برئاسة الجمهورية التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان أعرب عن تعازيه في ضحايا الهجوم الإرهابي وتمنى الشفاء العاجل للمصابين، مؤكداً استمرار دعم أنقرة لمقديشو في مكافحة الإرهاب، ومبيناً أن تركيا ستواصل الوقوف إلى جانب الشعب الصومالي.

والأحد، أعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، مقتل 100 شخص وإصابة نحو 300 آخرين حصيلة تفجير انتحاري مزدوج، استهدف السبت مقر وزارة التربية وسط العاصمة مقديشو وتبنّته حركة "الشباب".

وحمّلت السلطات الأمنية حركة "الشباب" مسؤولية الهجوم الانتحاري بسيارتين مفخختين.

ومنذ سنوات يخوض الصومال حربًا ضد "الشباب" التي تأسست مطلع 2004، وهي حركة مسلحة تتبع فكريًا لتنظيم "القاعدة" وتبنت عمليات إرهابية عديدة أودت بحياة المئات.

وكانت وزارة الخارجية التركية، قدمت تعازيها إلى الصومال على خلفية الهجوم، وذكرت في في بيان السبت، "تلقينا ببالغ الأسى مقتل وإصابة العديد من الأشخاص جراء هجمات إرهابية وقعت اليوم في العاصمة الصومالية مقديشو".

وأضافت: "ندين بأشد العبارات هذا الاعتداء الإرهابي الشنيع، ونسأل الله أن يتغمد الضحايا برحمته، ونعبر عن تعازينا لذويهم وشعب وحكومة الصومال الصديق والشقيق ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".