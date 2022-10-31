تركيا تعزي الهند في ضحايا انهيار الجسر المعلق

أعربت وزارة الخارجية التركية، الاثنين، عن تعازيها إلى الهند في ضحايا انهيار جسر معلق بولاية غوجارات غربي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان، إنها تلقت ببالغ الحزن نبأ مصرع وإصابة عدد كبير من المواطنين في حادثة انهيار الجسر.

وأضاف البيان: "نعرب عن خالص تعازينا لشعب وحكومة الهند، وكذلك لذوي الذين فقدوا حياتهم، ونتمنى الشفاء العاجل للمصابين".

وحسب وسائل الإعلام الهندية، فقد ارتفعت حصيلة القتلى جراء انهيار الجسر المعلق مساء الأحد إلى 141 شخصا.

والأحد قالت إذاعة "إن دي تي في" المحلية، إن نحو 500 شخص كانوا على الجسر لحظة انهياره، وإن نحو 100 شخص عالقين ما زالوا في مياه النهر أسفل الجسر.