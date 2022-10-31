وزارة الداخلية تعلن بدء عملية "أرن الحصار 7" الأمنية في ولاية بينغول

أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاق عملية "أرن الحصار 7" للخريف والشتاء، ضد الجماعات الإرهابية في ولاية بينغول شرقي البلاد.

وأوضحت الوزارة في بيان الاثنين أن العملية الهادفة لتحييد عناصر تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في المنطقة، ويشارك فيها 464 عنصرًا من قوات المغاوير في الدرك والحراس الأمنيين، إضافة إلى 40 فرقة خاصة بالعمليات.

وأشارت أن هدف عمليات "أرن الحصار " للخريف والشتاء القضاء على الإرهاب داخل البلاد، مؤكدة استمرارها بنجاح وبإصرار مع دعم الشعب.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد "بي كي كي" الإرهابي في يناير/ كانون الثاني 2021.

يشار أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/ آب 2017.