أردوغان يؤكد أن رؤية "عصر تركيا" ستتحول إلى حقيقة

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان أن رؤية "عصر تركيا" ستتحول إلى حقيقة، وأنهم سينجحون في ذلك كما نجحوا باستكمال نواقص البنية التحتية، ودافعوا عن الاستقلال السياسي والاقتصادي للبلاد.

جاء ذلك في كلمة للرئيس في حفل تخريج ضباط شرطة في "مركز الأمة بيش تبه للمؤتمرات والثقافة" بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة.

وقال: "كما نجحت تركيا باستكمال نواقص البنية التحتية، ودافعت عن استقلالها السياسي والاقتصادي، فإنها ستحوّل أيضاً رؤية عصر تركيا إلى حقيقة".

وأضاف: "طهرنا جهاز الأمن بالكامل من ظل تنظيم 'غولن' الإرهابي بطرد 38 ألف عنصر أمن تابع لهم منذ محاولة الانقلاب في 15 يوليو/ تموز عام 2016".

ولفت أن جهاز الأمن هو واحد من أكثر المؤسسات التي تضررت من عصابة الخيانة تنظيم غولن الإرهابي المسؤول عن واحدة من أكبر الكوارث التي شهدتها تركيا في الفترة الأخيرة.

وأضاف: "ولهذه الغاية، أعدنا هيكلة أكاديمية الشرطة عام 2015، وهكذا حولنا نظام توفير الموارد البشرية والتدريب لجهاز الأمن إلى هيكل يخدم الدولة والشعب فقط بعد أن كان هدفًا من كافة التنظيمات من غولن إلى بي كي كي".

وأكد أن أحد الأهداف الأساسية لرؤية "قرن تركيا" تتمثل بتجذير السلام في البلاد، مبينًا أنهم من أجل ذلك يولون أهمية لتأمين حقوق الإنسان والحريات وأمن حياة وممتلكات الشعب ضد جميع أنواع التهديدات الفعلية والمحتملة.

وأردف: "يمكننا الآن التحدث عن رؤية قرن تركيا بفضل البنية التحتية القوية للديمقراطية والتنمية التي أنشأناها في بلدنا خلال العشرين عامًا الماضية، ونعتبر سيارة 'توغ' المحلية الأولى لبلدنا هي شرارة القرن الجديد لجمهوريتنا".

والجمعة، كشف الرئيس عن رؤية حزبه العدالة والتنمية "عصر تركيا"، المتعلقة بالبرامج وأهداف الجمهورية في مئويتها الجديدة.