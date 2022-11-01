أردوغان يتحدث مع بوتين حول إيجاد حل لاستئناف اتفاق تصدير الحبوب

أجرى الرئيس رجب طيب أردوغان اتصالا هاتفيا بنظيره الروسي فلاديمير بوتين أكد له فيه من إمكانية إقامة تعاون يفضي إلى إيجاد حل فيما يتعلق باتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية، وفق ما نقلت الرئاسة التركية اليوم الثلاثاء.

وفي اتصال هاتفي، أبلغ أردوغان بوتين بأن أنقرة تبذل جهودا مع جميع الأطراف لحل المشكلات المتعلقة بتنفيذ اتفاق تصدير الحبوب الذي توسطت فيه تركيا والأمم المتحدة في يوليو/تموز.

وقالت روسيا السبت إنها علقت المشاركة في الاتفاق الذي سمح باستئناف صادرات الحبوب الأوكرانية بعد أن عرقلتها الحرب.

وذكر أردوغان في الاتصال أن تركيا تواصل اتخاذ المبادرات اللازمة مع جميع الأطراف لحل المشاكل المتعلقة بتنفيذ اتفاقية اسطنبول لشحن الحبوب.

وشدد على ثقته بإقامة تعاون "يركز على الحل بشأن هذه المسألة كما العديد من المسائل الأخرى".

وبين أنه "في حال حل أزمة الحبوب بنهج بناء فإن ذلك سيشجع أيضًا الخطوات التي ستتخذ في طريق العودة إلى المفاوضات".

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، "نظرا لاستخدامه من قبل أوكرانيا في خوض عمليات قتالية ضد روسيا".

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمنت الاتفاقية تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.