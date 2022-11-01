أردوغان يحث ألمانيا على اتخاذ موقف محايد في شرق المتوسط

أبلغ الرئيس رجب طيب أردوغان المستشار الألماني أولاف شولتس أن تركيا تنتظر من ألمانيا العودة إلى مواقفها المحايدة تجاه العلاقات بين التركية اليونانية وفي شرق المتوسط.

جاء ذلك في اتصال هاتفي الثلاثاء بين الزعيمين، وفق بيان صادر عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية.

وذكر البيان أن أردوغان وشولتس، بحثا العلاقات التركية والألمانية وقضايا إقليمية.

وأكد الرئيس التركي أنه يولي أهمية خاصة للحوار الوثيق الذي أقامه مع المستشار الألماني من أجل تعزيز العلاقات الثنائية في جميع المجالات.

وأضاف: "ينبغي إحياء الحوار بين تركيا والاتحاد الأوروبي ومحادثات تحديث الاتحاد الجمركي ومفاوضات الانضمام".

وتابع: "ننتظر من برلين العودة إلى مواقفها المحايدة تجاه العلاقات التركية اليونانية".

كما بحث أردوغان وشولتس آخر التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية.