إلقاء القبض على إرهابي من داعش جنوبي تركيا

ألقت قوات الأمن التركية القبض على عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بولاية أضنة جنوب البلاد.

وأفات مصادر صحفية، اليوم الثلاثاء، أن الاستخبارات التركية وفرق مكافحة الإرهاب التابعة لشرطة الولاية، نفذتا عملية مشتركة للقبض على الإرهابي الأجنبي "م.س" (25 عاما).

وأشار إلى أن الإرهابي قدم من سوريا إلى تركيا بطريقة غير قانونية، وأنه عمل بأنشطة استخباراتية لصالح "داعش" في سوريا.

وتم نقل الإرهابي إلى القضاء عقب اتباع الإجراءات الأمنية في مركز شرطة أضنة.

ولفت إلى أن للإرهابي شقيق لقي مصرعه في اشتباكات خلال عمله لصالح التنظيم في سوريا.