البرلمان التركي يمدد مهام القوات العاملة في أذربيجان

وافق البرلمان التركي على تمديد مهام القوات العاملة في أذربيجان عاما إضافيا اعتبارا من 17 نوفمبر/تشرين الثاني 2022.

جاء ذلك في جلسة تصويت للجمعية العامة للبرلمان، الثلاثاء، وتمت الموافقة على المذكرة التي تحمل توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.

ولفتت المذكرة إلى مواصلة المركز المشترك الذي أسسته تركيا وروسيا (لمراقبة وقف إطلاق النار بين أذربيجان وأرمينيا) أنشطته بنجاح.

وأشارت إلى أن تركيا تسهم عبر المركز المشترك في توطيد الأمن بالمنطقة وبناء الثقة بين الطرفين.

وذكرت أن مواصلة القوات التركية مهامها في المركز المشترك، من مقتضيات الدور الفاعل والبناء الذي تلعبه تركيا في المنطقة، ومصالحها القومية.

وفي 27 سبتمبر/ أيلول 2020، أطلق جيش أذربيجان عملية لتحرير أراضيه التي تحتلها أرمينيا في إقليم قره باغ، وبعد معارك استمرت 44 يومًا أعلنت روسيا توصلت أذربيجان وأرمينيا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، ينص على استعادة باكو السيطرة على محافظات محتلة.

وفي 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وقع وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، ونظيره الروسي سيرغي شويغو، مذكرة تفاهم تتعلق بتأسيس المركز المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في "قره باغ".