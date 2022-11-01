الرئيس الروسي: إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا "أمر سهل للغاية"

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، إنّ "اختيار تركيا كمركز لصادرات الغاز الروسي أمر مفهوم، بعدما أصبح العمل المباشر مع أوروبا أمراً صعباً".

وصرّح بوتين للصحافيين، عقب القمة الثلاثية التي جمعته بقادة أرمينيا وأذربيجان أنه "بالنسبة لاختيار تركيا كمركز محتمل لإمدادات الغاز إلى أوروبا، يبدو أنّه من الواضح سبب قيامنا بذلك، لأنه من الصعب جداً العمل بشكل مباشر مع الشركاء الأوروبيين".

وأكّد بوتين أنّه "يوجد الكثير ممن يرغبون بشراء الغاز الروسي".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس رجب طيب أردوغان إنه اتفق مع بوتين على إنشاء مركز للغاز الطبيعي في تركيا.

وطرح بوتين فكرة تصدير المزيد من الغاز عبر خط أنابيب الغاز "ترك ستريم" الممتد تحت البحر الأسود إلى تركيا، وأضاف أن تركيا لاخيار الأفضل لإعادة توجيه إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي بعد تسرب خط أنابيب "نورد ستريم".

وقال أردوغان سابقاً إن سلطات الطاقة الروسية والتركية تعمل معاً لتحديد أفضل موقع لمحطة توزيع الغاز الطبيعي المحتمل، مضيفاً أن منطقة تراقيا التركية، ممكن أن تكون الخيار الأفضل لإنشاء المحطة.

وفي سياق متصل، كان إردوغان صرح في أيلول/سبتمبر الفائت أنّ "أوروبا ستشهد شتاء صعباً على خلفية أزمة الغاز"، مؤكداً أنّ "أنقرة ليس لديها أي مشكلة في الغاز الطبيعي حتى الآن".

ولفت إلى أنّ "أوروبا تجني ثمار ما زرعته باتخاذ إجراءات وقرارات ضد روسيا، والأخيرة استخدمت الأسلحة التي بيدها وأهمها الغاز".