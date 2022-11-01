العدالة والتنمية يعلن أن تركيا ستبذل قصارى جهدها لتفعيل اتفاق الحبوب

قال المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، اليوم الثلاثاء، إن بلاده ستبذل قصارى جهدها بغية إعادة تفعيل اتفاق نقل الحبوب.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها من العاصمة أنقرة، تعقيبا على قرار روسيا تعليق اتفاق نقل الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر البحر الأسود.

ولفت جليك إلى أن الرئيس التركي بذل قدرا كبيرا من الجهود الدبلوماسية حيال اتفاق شحن الحبوب، الذي استفاد منه العالم بأسره.

وقال: "نشعر بحزن عميق جراء تعليق الاتفاق، بلا شك، سيتم بذل كل الجهود لجعله ساريا مجددا، سواء على مستوى رئيسنا أو على مستوى وزرائنا".

وأكد جليك أن الرئيس أردوغان كان الفاعل الرئيسي في بلورة الاتفاق المذكور، وتابع: "نأمل أن تكون النقطة التي تم التوصل إليها في الوقت الحالي مؤقتة".

والاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تعليق حركة السفن عبر الممر الآمن المحدد بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب، "نظرا لاستخدامه من قبل أوكرانيا في خوض عمليات قتالية ضد روسيا".

وفي 22 يوليو/ تموز الماضي، شهدت إسطنبول توقيع "وثيقة مبادرة الشحن الآمن للحبوب والمواد الغذائية من الموانئ الأوكرانية"، بين تركيا وروسيا وأوكرانيا والأمم المتحدة.

وتضمن الاتفاق تأمين صادرات الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية على البحر الأسود (شرق أوروبا) إلى العالم، لمعالجة أزمة نقص الغذاء العالمي التي تهدد بكارثة إنسانية.