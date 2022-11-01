القائمة الرئيسية
سياسة
القائمة الرئيسية

وزارة الدفاع التركية تضبط أسلحة وذخائر لإرهابيين شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 01.11.2022 15:14
آخر تحديث في 01.11.2022 15:16
ضبط 120 ذخيرة بأحجام مختلفة، و 87 قاذفة صواريخ و 38 قنبلة يدوية بمنطقة عملية المخلب-القفل شمالي العراق 10_31_2022وزارة الدفاع الوطني التركي - وكالة الأناضول ضبط 120 ذخيرة بأحجام مختلفة، و 87 قاذفة صواريخ و 38 قنبلة يدوية بمنطقة عملية "المخلب-القفل" شمالي العراق 10_31_2022(وزارة الدفاع الوطني التركي - وكالة الأناضول)

قامت وزارة الدفاع التركية بضبط كمية من الأسلحة والذخائر داخل مغارة شمالي العراق يستخدمها تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وأفادت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أنها رصدت المغارة التي يستخدمها الإرهابيون مقرا لهم في منطقة عملية "المخلب - القفل".

وأشارت أن طول المغارة يبلغ 150 مترا وتضم 6 غرف، لافتة إلى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التابعة للإرهابيين داخلها.

وأوضحت أن من بين المضبوطات أسلحة آلية وقاذف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدبابات وقنابل وألغام أرضية، إضافة إلى مستلزمات أخرى.

وأطلقت تركيا في 18 أبريل/ نيسان عملية "المخلب ـ القفل"، ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق ألقت قوات الأمن التركية القبض على عنصر من تنظيم "داعش" الإرهابي بولاية...
مختارات