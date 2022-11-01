وزارة الدفاع التركية تضبط أسلحة وذخائر لإرهابيين شمالي العراق

قامت وزارة الدفاع التركية بضبط كمية من الأسلحة والذخائر داخل مغارة شمالي العراق يستخدمها تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وأفادت الوزارة في بيان، الثلاثاء، أنها رصدت المغارة التي يستخدمها الإرهابيون مقرا لهم في منطقة عملية "المخلب - القفل".

وأشارت أن طول المغارة يبلغ 150 مترا وتضم 6 غرف، لافتة إلى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر التابعة للإرهابيين داخلها.

وأوضحت أن من بين المضبوطات أسلحة آلية وقاذف "آر بي جي" وصواريخ مضادة للدبابات وقنابل وألغام أرضية، إضافة إلى مستلزمات أخرى.

وأطلقت تركيا في 18 أبريل/ نيسان عملية "المخلب ـ القفل"، ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.