وزير الخارجية تشاوش أوغلو يؤكد دعم تركيا لتتار القرم

استقبل وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو زعيم أتراك تتار القرم في العاصمة التركية اليوم، النائب في البرلمان الأوكراني مصطفى عبد الجميل قرم أوغلو.

وقال تشاوش أوغلو في تغريدة، الثلاثاء، إنه التقى قرم أوغلو والوفد المرافق في أنقرة.

وأكد أن تركيا ستواصل دعم استقلال أوكرانيا ووحدة أراضيها، والدفاع عن حقوق أتراك تتار القرم.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم إلى أراضيها بعد أن كانت تتبع أوكرانيا، بعد استفتاء من جانب واحد أجري في مارس/آذار 2014.ومنذ الضم، تشكو أقلية التتار في المنطقة من القمع السلطات الروسية بما في ذلك الاعتقالات التعسفية والاحتجاز.

والأسبوع الماضي، كرر رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، في العاصمة الكرواتية زغرب، أن تركيا تعترف أبدًا بضم روسيا لشبه جزيرة القرم.