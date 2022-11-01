وزير الطاقة والموارد الطبيعية يبحث مع نظيره الإماراتي التعاون في مجال الطاقة

قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونماز إن العديد من الدول الشقيقة والصديقة تعرض على تركيا التعاون في مجال الطاقة.

وأوضح بيان صادر عن الوزارة، الثلاثاء، أن دونماز التقى نظيره الإماراتي سهيل المزروعي، وسلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات.

وأشار إلى أن اللقاء جرى خلال زيارته الرسمية لحضور معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "ADIPEC" الذي بدأ أمس الاثنين ويستمر حتى 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.

وأضاف أن الوزير أجرى لقاءات مفيدة للغاية مع المسؤولين الإماراتيين، مشيرا أن العلاقات الثنائية تتطور بسرعة.

وأعرب دونماز عن أمله أن تنعكس الزيارات المتبادلة على مستوى الرؤساء والوزراء على العلاقات الثنائية وعلى المشاريع الملموسة.

وأوضح أن العديد من الدول الشقيقة والصديقة تعرض على أنقرة التعاون في مجال الطاقة سواء في تركيا أو بلدانها أو حتى في دول ثالثة.

وأضاف أن تركيا تعتبر ذلك نتاج الخبرة والمعرفة والقيادة التي اكتسبتها في السنوات الأخيرة.

وذكر دونماز أن قرابة 20 شركة تركية روجت لمنتجاتها وخدماتها في المعرض، معربا عن أمله أن تبدأ الشركات التركية في القيام بمزيد من الأعمال في المنطقة.

وأضاف أن الشركات التركية متفائلة في زيادة أعمالها وتحويل هذه الفعاليات إلى فرص لفتح مجالات عمل جديدة لتركيا.