أردوغان: المزيد من الخطوات في الأفق لصفقة الحبوب الأوكرانية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتم اتخاذ خطوات أكثر شمولاً فيما يتعلق بصفقة الحبوب الأوكرانية قريباً.

جاء ذلك خلال حديثه في بث مباشر مشترك على قناة ة ATV a Haber، مضيفاً أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتعاملان مع أنقرة بشكل إيجابي فيما يتعلق بقضية صادرات الحبوب.

وأشار إلى أن تركيا ترد بالمثل على موقفها بطريقة إيجابية.

وقال الرئيس إن صفقة الحبوب ستعطي الأولوية للدول الأفريقية المحتاجة على النحو المتفق عليه مع بوتين، وأن أنقرة اتفقت مع موسكو بشأن شحنات الحبوب إلى جيبوتي والصومال والسودان.